Tuttosport, nell’edizione odierna, dedica l’apertura in prima pagina al mercato della Juventus: “Thuram-Adzic robe da Motta. Euforia Juve: Thiago accoglie Khephren e ha un piano per il baby montenegrino”. In taglio basso spazio alla prima semifinale degli Europei e al mercato del Torino: “Yamal-Olmo, fenomeni di Spagna“. “Toro: Piton sfida Welington“.