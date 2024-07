TMW – la Juve vuole cedere Kostic, ci sono Napoli e Atletico Madrid, ecco la valutazione di Giuntoli

Filip Kostic può lasciare la Juventus in questa sessione di mercato visto che non è tra gli incedibili di Giuntoli che può capitalizzare con la sua cessione, la Juve valuta l’esterno 10 milioni. Al momento le squadre che sono interessate al serbo sono il Napoli e Atletico Madrid ed infine il Bournemouth.

Il Napoli può puntare su di lui nonostante la presenza in rosa di Olivera e Spinazzola. Il primo sta giocando in Nazionale come difensore centrale e può essere adattato da braccetto da parte di Antonio Conte. Il secondo ha avuto qualche problemino fisico nel corso degli anni e avere un’alternativa pronta e perfetta nel 3-5-2 di Conte, che sappia attaccare e difendere, sarebbe una risorsa più che interessante.