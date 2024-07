Stanotte in campo Olivera con il suo Uruguay, sfida alla Colombia per la finale di Copa America

Stanotte, alle ore 2:00, andrà in scena Uruguay-Colombia, seconda semifinale della Copa America 2024. Farà parte del match anche il “napoletano” Mathias Olivera, tra i punti fermi della formazione di Marcelo Bielsa, che in questo torneo ha avuto la meglio su Stati Uniti (gara decisa proprio dal gol di Olivera), Panama e Bolivia ai gironi, oltre che del Brasile ai quarti di finale dopo i rigori. In questa manifestazione, il tecnico ha optato per schierarlo da difensore centrale in una difesa a 4, collocazione nella quale sta rendendo con profitto. Ci sarà però da superare un ostacolo particolarmente ostico come la Colombia, tra le compagini sudamericane più attrezzate e in condizione. La vincitrice, sfiderà l’Argentina nella finale della competizione.