Spinazzola su Instagram: “Onorato di far parte di questo club, non vedo l’ora di iniziare!”

Leonardo Spinazzola è ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli. Il calciatore è arrivato in azzurro da svincolato, dopo aver trascorso 5 stagioni alla Roma. Dopo aver salutato i tifosi sui canali social del Napoli, ha diffuso un post sul suo profilo Instagram dove si racconta onorato di indossare la casacca partenopea. Di seguito, il messaggio: “Onorato di entrare a far parte di questo grande club, pieno di motivazione, ambizione ed entusiasmo. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura con voi!! Ci vediamo presto. Jamm Ja!”