Sky – Sgarbi nuovamente in prestito, in definizione l’approdo al Bari

Il Bari sta definendo in questi minuti l’arrivo in prestito secco di Lorenzo Sgarbi, attaccante classe 2001 di proprietà del Napoli. A riportare, è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale. Calciatore in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, è entrato a far parte del settore giovanile dei partenopei nel 2017 in prestito dal Sudtirol, e a titolo definitivo dal 2019. Non ha mai collezionato presenze in prima squadra, ed è stato girato più volte in prestito. Nella sua ultima avventura in Serie C all’Avellino, ha totalizzato 8 gol e 15 assist in tutte le competizioni.