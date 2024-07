Rpn – Il Torino ha chiesto informazioni per Cheddira, no del Napoli

Secondo quanto riportato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, il Torino avrebbe richiesto informazioni per il cartellino di Walid Cheddira, attaccante che nell’ultima stagione ha giocato in prestito al Frosinone. Nel corso delle trattative per Buongiorno, la società granata ha effettuato un sondaggio per arrivare all’acquisto del calciatore. Tuttavia, il Napoli ha rifiutato con forza la proposta. Il motivo sta nell’apprezzamento di Antonio Conte nei suoi confronti. Il tecnico, intravede nel marocchino delle caratteristiche a lui gradite, dunque, verrà valutato in ritiro. Nel reparto offensivo è più semplice immaginare un’uscita di Giovanni Simeone, reduce da due anni da subentrante e che spinge per avere una maglia da titolare.