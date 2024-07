Pecci sicuro: “Buongiorno non sarà Maldini, ma è un calciatore pronto”

Eraldo Pecci, ex calciatore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare del prossimo acquisto del Napoli, Buongiorno. Ecco cosa ne pensa:

“E’ un difensore di sicuro affidamento, speriamo che cresca ancora perchè ha margini di miglioramento. Non è Nesta nè Maldini, ma è molto affidabile. I giovani italiani? Se gli italiani non sono più quelli di una volta è perchè ci sono troppi tatticismi in Italia, mentre all’estero lasciano liberi il talento. Se non escono pù i Baggio, i Zola e i Del Piero un motivo c’è, non siamo diventati scarsi. Noi vinciamo con le categorie degli Under perché le altre nazioni gli under li portano in nazionale maggiore per quanto siano forti”.