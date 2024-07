La Ssc Napoli tuona su Di Lorenzo: “Chiarimento? Già avvenuto da alcune settimane! Rimarrà capitano e perno della squadra per molti anni”

La Ssc Napoli, attraverso il proprio profilo X, ha diffuso un tweet nel quale scrive a proposito della situazione contrattuale di Giovanni Di Lorenzo. In questo messaggio, la società spiega come non ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti con il calciatore, come fatto notare da alcune testate. Dunque, la situazione si è calmata da alcune settimane. Pare chiaro che il Capitano del Napoli non lascerà la squadra. Di seguito, la nota: “Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il “chiarimento” tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune settimane. È chiaro, quindi, che Di Lorenzo è e sarà ancora per molti anni il Capitano e perno centrale del Calcio Napoli”.

Il Calcio Napoli legge su alcuni organi di stampa che servirebbe ancora un chiarimento tra la società e Giovanni Di Lorenzo. Evidentemente, tali organi di stampa sono disinformati, poiché il "chiarimento" tra la società e il Capitano è avvenuto positivamente già da alcune… — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 10, 2024