“Spagna in finale: batte 2-1 la Francia trascinata da Yamal” scrive oggi La Repubblica in prima pagina. La Spagna è la prima finalista di Euro 2024. In rimonta, la squadra di de la Fuente ha battuto 2-1 la Francia e ha staccato il pass per l’atto conclusivo di questo Europeo che si disputerà domenica sera a Berlino.

Grande protagonista della serata è stato il 16enne Lamina Yamal che ha trovato il gol del sorpasso definitivo dopo l’1-1 di Dani Olmo che aveva pareggiato i conti rispondendo alla rete di Kolo Muani.