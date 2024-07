“Napoli, energia Conte. Il tecnico: ‘Già molto carichi'” scrive Il Mattino in prima pagina quest’oggi.

Ritrovo a Castel Volturno per il nuovo Napoli targato Antonio Conte, che ha così iniziato la sua avventura alla guida del club azzurro.

In attesa di sciogliere alcuni nodi relativi al mercato in uscita, il club partenopeo è vicino a regalare il grande colpo in difesa all’allenatore: è fatta per l’arrivo di Buongiorno dal Torino (il giocatore svolgerà le visite mediche tra giovedì e venerdì).