Gazzetta – Rapporto(quasi) ricucito tra Di Lorenzo e il Napoli: a breve incontro tra il capitano e ADL

Il rapporto tra il Napoli e Giovanni Di Lorenzo dovrebbe ritornare sereno e pacifico per continuare insieme.

Ne ha parlato stamane l’edizione odierna de La Gazzetta, secondo cui a breve ci sarà un incontro importante tra lo stesso capitano e il patron ADL per chiudere la vicenda definitivamente: “Il capitano Giovanni Di Lorenzo desta meno ansie. L’effetto salvifico dell’allenatore dovrebbe essere sufficiente a ricucire lo strappo, grazie anche al passo indietro di De Laurentiis. Il capitano si riserva comunque di sancire la pace soltanto dopo un confronto col presidente, che avverrà in questi giorni. Al momento non c’è ragione di credere che

le strade si dividano. Il tecnico ne apprezza le qualità in campo e fuori”.