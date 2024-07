Claudio Anellucci, agente FIFA, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio per parlare del mercato di Hermoso e di Kim. Ecco cosa ne pensa:

“L’Inter credo stia sondando anche altri profili oltre Hermoso, per esempio Kim. Lo so per certo, ho una persona molto vicina. So che stanno aspettando di capire cosa vuol fare il Bayern. Se dovessero andare sul coreano, è chiaro che per il Napoli si aprirebbe la pista Hermoso”.