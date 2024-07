Del Genio: “Penso che Ngonge possa piacere a Conte”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito di alcuni potenziali scenari del Napoli di Conte. In particolare, ha sottolineato come Cyril Ngonge possa essere un profilo gradito al tecnico. Di seguito, le sue parole. “Mi viene da pensare che Ngonge può essere un giocatore che possa piacere a Conte. L’anno scorso ha fatto una grande stagione tra Verona e Napoli, in azzurro ha giocato poco altrimenti sarebbe arrivato in doppia cifra. Conte? Ci possiamo fidare della sua preparazione atletica, non credo ci siano problemi da questo punto di vista. Poi sono certo che dal punto di vista emozionale toccherà le corde giuste, ma sotto il profilo tattico quelli che non riusciranno ad avere chimica col tecnico andranno via”.