Cm.com – Napoli ancora in orbita Samardzic, l’Udinese fissa il prezzo

Il Napoli rimane in orbita per accaparrarsi le prestazioni di Lazar Samardzic, lo riporta il portale Calciomercato.com. Il centrocampista serbo, attualmente di proprietà dell’Udinese, è fortemente indiziato a cambiare club, anche per cifre superiori ai 30 milioni di euro. A tal proposito, è tenuto sott’occhio da squadre come Juventus (su tutte) e Lazio, che potrebbero tentare un nuovo affondo. Piace particolarmente anche al Fenerbahce di José Mourinho, ma il calciatore aspetta delle chiamate più allettanti. Già ricercato con forza nell’ultimo mercato di gennaio, il suo arrivo non si è poi concretizzato.