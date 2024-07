Campilongo si sbilancia: “Buongiorno può diventare tra i migliori d’Europa”

Salvatore Campilongo, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare del nuovo acquisto del Napoli, Buongiorno. Ecco cosa ne pensa:

“Buongiorno ha tutte le qualità per diventare uno dei difensori più forti in Europa. Poi la carriera è fatta di evoluzioni e spero siano tutte positive quelle di Buongiorno. Conte è un allenatore eccezionale nella crescita dei giovani, saprà come migliorarlo e renderlo un top. Il Napoli sta prendendo tutti giocatori funzionali al gioco di Antonio e questo già rilancia il progetto azzurro”.