L’edizione odierna di Sky Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in uscita. Secondo l’emittente televisiva la Lazio potrebbe puntare a Giovanni Simeone in caso di partenza di Ciro Immobile. Per il capitano biancoceleste c’è la corte serrata del Besiktas, ma la trattativa potrebbe entrare nel vivo per l’intenzione dell’attaccante di lasciare il club. Così potrebbe essere proprio l’attaccante del Napoli il suo rimpiazzo. Simeone ha trovato poco spazio in azzurro la scorsa stagione e potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare.