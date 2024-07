SKY SPORT, Marchetti: “Hermoso? Non è più nei pensieri del Napoli. Dopo Buongiorno e Marin, Conte valuterà i difensori in ritiro”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto in diretta su Radio Marte per parlare del mercato del Napoli, soffermandosi soprattutto sul reparto difensivo.

Dopo i tre acquisti ormai chiusi di Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno, per Marchetti il Napoli di Antonio Conte è al completo per quanto riguarda la difesa: “Mario Hermoso? Non credo che sia più nei pensieri del Napoli, che ha deciso di puntare tutto su Alessandro Buongiorno e Rafa Marin: il Napoli si ritiene sistemato dietro. Hermoso ha altre opportunità che lo porteranno lontano da Napoli“.

Secondo Marchetti, il Napoli ha fatto un grosso investimento per Buongiorno, dunque Conte, con i due acquisti per la difesa, valuterà il resto dei difensori in ritiro: “Conte valuterà i difensori in ritiro, dove vedrà sul campo che tipo di reazione avranno i suoi giocatori anche sul piano mentale. L’acquisto di Buongiorno è stato importante, come cartellino ed anche come ingaggio. Manna, di fronte al tentennamento dell’entourage, ha reagito prontamente, mettendosi in moto per incontrare il procuratore in serata e risolvere tutto in 24 ore, con tanto di firme che sono imminenti”.