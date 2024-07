L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul raduno del Napoli che inizierà oggi. Secondo il quotidiano questa mattina inizia il raduno del Napoli a Castel Volturno. Conte e il suo staff sono arrivati in città ieri, così come il ds Manna. Questa mattina c’è attesa per il ritorno a Castelvolturno di diversi big: Rrahmani, Mario Rui, Juan Jesus, Anguissa, Politano. Il gruppo sarà nutrito con l’aggiunta di diversi giovani e dei tanti giocatori rientranti dai vari prestiti come Zerbin e Gaetano, ma anche di chi per la prima volta si confronterà con la nuova realtà come Caprile e Cheddira