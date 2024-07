L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla trattativa Leonardo Spinazzola-Napoli Secondo il quotidiano Spinazzola apre una nuova era azzurra, a cominciare dal mercato, avendo 31 anni ed essendo svincolato, che solo fino a qualche mese fa il Napoli non lo avrebbe mai cercato perché lontano dai parametri azzurri. Oggi è il primo rinforzo per Conte. È felice: davanti a lui ci sono un contratto biennale e un’altra grande esperienza con un allenatore che l’ha voluto per la sua voglia, le sue caratteristiche e la personalità. Ad attenderlo, all’ingesso della clinica, c’è il responsabile dello staff medico del Napoli, Raffaele Canonico: saluti e via, dentro per completare l’iter. Dopo qualche ora, Leo e il dottore sfilano via ed arriva Rafa Marin