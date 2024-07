CdS – Inizia il raduno targato Conte a Castelvolturno. Saranno assenti però i nazionali, i dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul raduno del Napoli che inizierà oggi. Secondo il quotidiano però non tutti i calciatori del Napoli saranno oggi presenti al raduno di Castelvolturno, prima di partire in ritiro a Dimaro. La lista degli assenti sarà composta sia da chi è ancora impegnati in competizioni internazionali o dai reduci di queste, come Olivera, Lobotka e Kvaratskhelia, Meret, Di Lorenzo, Folorunsho, Raspadori, che incontreranno la squadra a partire dal 25 Luglio.