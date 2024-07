Auriemma: “Osimhen è tranquillo. L’ansia è tutta dalla parte di ADL”

Raffaele Auriemma, giornalista tifoso azzurro, ha parlato della questione Osimhen in un post sui social: “Tanto Victor è tranquillo. I 10 milioni netti li guadagnerà, a Napoli oppure altrove, e adesso deve solo attendere per sapere se qualche club vorrà puntare su di lui pagando la clausola da 130 milioni. Osimhen è cosciente che i grandi team quali Real oppure Bayern non hanno bisogno di lui, mentre gli altri che potrebbero avere necessità dei suoi gol, non investirebbero più degli attuali 10 milioni che percepisce dal Napoli. L’ansia riguarda soprattutto De Laurentiis, perché i 14 milioni lordi per il nigeriano avrebbero un peso sostanziale sulle casse della società e all’interno dello spogliatoio. Il tifoso, invece, è garantito: se Victor dovesse restare a Napoli, il tecnico Conte avrebbe in attacco il rinforzo migliore”.