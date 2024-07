Schira – Napoli in pressing su Hermoso: nuova proposta al difensore

Il Napoli spinge per chiudere il terzo centrale difensivo dopo Marin e Buongiorno.

Si parla ancora una volta di Hermoso, come confermato dall’esperto di mercato Schira poco fa dalla piattaforma X. Gli azzurri, in contatto con il suo entourage, avrebbero offerto 4 milioni annui per un triennale più bonus.

