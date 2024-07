Giorgio Perinetti ha parlato di Conte in un’intervista a Il Mattino.

Parole al miele per l’allenatore del Napoli: “Conte sa lavorare con ogni tipo di calciatore. Non è vero che sa vincere solo con grandi nomi, anzi, è esattamente il contrario. Il suo arrivo per me equivale ad un grande colpo del presidente ADL, in un anno in cui il Napoli non ha altre competizioni e può subito mirare allo scudetto”.