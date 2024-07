L’allenatore Massimiliano Maddaloni ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“La scelta migliore per l’ambiente Napoli era proprio quella di Conte che sarà capace di ricreare entusiasmo“.

Ha poi aggiunto, su Kim:

“Kim all’Inter? Non lo so, leggo come voi il fatto che il Bayern l’abbia messo sul mercato, se così dovesse essere farebbe gola a molte squadre“.