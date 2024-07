Paolo Del Genio ha commentato l’eventuale acquisto di Lukaku.

Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli: “Con la cessione di Osimhen ci sarebbe un calciatore più adatto al modo di giocare di Conte di Lukaku? Non so se il calciatore può ritornare ai livelli dell’Inter, ma c’è da dire che con il tecnico pugliese e l’attaccante belga ciu sono valutazioni da fare, anche in relazione al modulo per cui il Napoli potrebbe giocare diversamente in attacco”.