Michele Criscitiello durante il suo editoriale su Sportitalia si è soffermato anche sul Napoli.

Queste le sue parole in particolare su Conte: “Conte è un allenatore in veste da manager che decide. Un uomo solo al comando a cui si è affidato ADL per far risalire il Napoli. Non vincerà subito lo scudetto ma rimetterà in ordine i conti degli azzurri e li riporterà in Champions League”.