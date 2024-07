Il direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, nel suo editoriale per Sportitalia.com si è soffermato sul Napoli di Antonio Conte:

“De Laurentiis ha fatto il colpo da 10 milioni di euro a stagione perché era alla canna del gas e non poteva permettersi altre scommesse. Ha preso il migliore, non vincerà lo scudetto ma sicuramente lo riporterà in Champions e gli sistemerà i conti della società dopo il flop di quest’anno“.