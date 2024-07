Evelina Christillin, membro Uefa e Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Antonio Conte è una garanzia. Grande allenatore e grande motivatore. Riesce a tirar fuori il il meglio dai calciatori che allena. Con l’Italia uscì ai rigori contro la Germania sfiorando l’impresa con una Nazionale che non era molto talentuosa.

Nel 2032 non riesco nemmeno a pensare che Napoli non sia presente nella lista di città italiane che ospiteranno gli Europei. E’ una città iconica calcisticamente parlando e non solo. Con tutto il rispetto della altre città del Sud.”