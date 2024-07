Zerbin, Gaetano, Folorunsho. Le scelte di Conte sui rientri del Napoli

Nella preparazione della propria squadra per la stagione in arrivo, il mister Antonio Conte non dovrà solo scegliere chi acquistare ma anche chi tenere o cedere. Tra le decisioni da prendere, c’è anche quella dei rientranti dai vari prestiti. Oltre a Caprile, già scelto come prossimo secondo portiere, erano in prestito lo scorso anno e sono quindi rientrati Zerbin, Gaetano e Folorunsho. Per loro tutto si deciderà in ritiro.

In vantaggio su tutti c’è Michael Folorunsho. Il centrocampista italiano, convocato anche da Spalletti per EURO 2024, ha dimostrato grandi capacità fisiche e tecniche durante il suo prestito all’Hellas Verona ed è in pole per la permanenza. A Cagliari, poi, ha fatto bene anche Gaetano che vorrebbe trovare però più spazio e non essere messo in secondo piano come fatto fino ad ora. Una certezza che Conte, al momento, non può dargli. E infine Zerbin, che in 13 partite disputate con la maglia del Monza è riuscito a trovare un solo assist. Per il trio, come detto, saranno decisivi i ritiri, in particolare quello di Dimaro in cui mister Conte avrà la possibilità di incontrare per la prima volta la squadra dal vivo.