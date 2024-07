UFFICIALE – Beccaccioli lascia Napoli, ritorno al passato per il match analyst

Non cambia solo il mercato dei giocatori per il Napoli, anche quello dello staff tecnico. In particolare, non sarà più Simone Beccaccioli il match analyst del club partenopeo, che torna a Roma. La conferma arriva dal suo profilo Linkediln. Al suo posto Gianluca Conte, fratello minore di Antonio e laureato in scienze motorie. Beccaccioli che era già stato a Trigoria per 10 anni dal 2009 al 2019, dopo aver lasciato i giallorossi aveva trascorso un anno a Cagliari e quattro al Napoli. Inoltre cambia anche il responsabile medico: sarà il dottor Roberto Vannicelli che ha lasciato l’Acqua & Sapone Roma Volley Club.