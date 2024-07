Policano, ex di Roma e Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio. Questi i suoi interventi principali: “Spinazzola al Napoli? Può ancora dare qualcosa, nello scorso campionato non ha avuto continuità. Ottimo innesto per gli azzurri, si giocherà la maglia da titolare con Olivera. Per quanto riguarda Chiesa, credo che la Roma abbia più bisogno dell’esterno italiano: il Napoli lì ha già Kvaratskhelia“.