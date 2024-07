L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto su un aspetto riguardante la conferenza stampa indetta da Mario Giuffredi. Secondo il quotidiano un piccolo giallo riguarda Di Lorenzo. Dopo la richiesta del capitano di essere ceduto le parti si sono riavvicinate fino a far presagire una quiete dopo la tempesta. A tal punto che il suo agente Giuffredi, aveva anche indetto una conferenza stampa per chiarire la posizione del suo assistito. L’incontro però è stato annullato. Di Lorenzo resta un elemento fondamentale per il Napoli che ieri ha pubblicato anche una foto del capitano con la nuova maglia della prossima stagione.