Il Mattino – Fatta per Spinazzola e Rafa Marin, settimana prossima visite e poi verrà raggiunto Conte a Castel Volturno

Ormai sempre più vicini i primi 2 acquisti del Napoli dell’era Conte, con le chiusure per Rafa Marin e Leonardo Spinazzola che sono ai dettagli. Come riporta Il Mattino per l’esterno ex Roma si è trovato un accordo sulla base di un biennale ad 1.8 milioni di euro, lunedì ci saranno le visite di rito a Villa Stuart e dopo sarà il turno di Castel Volturno per allenarsi con Antonio Conte. Stesso discorso vale anche per il centrale del Real Madrid Rafa Marin, che dopo le visite mediche ad inizio settimana sarà ufficializzato dagli azzurri.