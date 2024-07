L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla questione riguardante il futuro di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano il nigeriano a meno di clamorose cessioni last minute sarà convocato dal Napoli per il raduno di martedì a Castel Volturno: due giorni di test fisici e poi la partenza per Dimaro Folgarida. Il nigeriano si unirà al gruppo tra martedì e mercoledì per poi partire per il ritiro azzurro. Ma questo non deve trarre in inganno. La cessione non è in discussione, per via degli accordi stipulati tra le parti in occasione del rinnovo di contratto siglato a dicembre. L’Arabia attualmente è la pista più concreta ma Osimhen ..vuole la Champions ed attende la Premier, che ancora non avanza offerte, volendo evitare il pagamento di una clausola così alta.