Del Genio: “Il valore di Spinazzola è indiscutibile, è veloce e riesce a creare la superiorità numerica”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del probabile primo acquisto del mercato azzurro, ovvero Leonardo Spinazzola. Queste le sue parole: “Conosco benissimo Spinazzola e sul calciatore posso dire che non ci sono dubbi, il suo valore è indiscutibile. Pochi calciatori ci sono con le sue stesse qualità, riesce a creare superiorità numerica, è veloce, si parla davvero di un ottimo calciatore. C’è soltanto un punto interrogativo, bisogna capire come sta dal punto di vista fisico, quante gare riuscirà a disputare nel corso della stagione. Solo da questo punto di vista penso sia legittimo avere dei dubbi, per il resto ripeto, si parla di un giocatore con qualità tecniche che sono fuori discussione e di un bravissimo esterno”.