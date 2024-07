L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un retroscena riguardante Alessandro Buongiorno. Secondo il quotidiano Buongiorno ha sciolto le riserve e detto sì al Napoli, rifiutando le offerte di Juventus ed Inter. Alla cena con il suo agente, Buongiorno ha sciolto gli ultimi dubbi sul Napoli. C’era l’Inter, che s’era fatta avanti nelle ultime ore sondando la disponibilità del calciatore attraverso il procuratore. Buongiorno però aveva già dato la parola al Napoli, s’era impegnato in una trattativa che durava da settimane e che non ha voluto rovinare per un semplice sondaggio dei nerazzurri, che comunque avrebbero comunque impiegato più tempo per intavolare tale trattativa.