L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto su un particolare riguardante Antonio Conte. Secondo il quotidiano Conte attende Khvicha Kvaratskhelia per il ritiro di Castel di Sangro che partirà il 25 luglio. Per quel giorno finiranno le vacanze del georgiano e il nuovo allenatore potrà averlo a disposizione. Non vede l’ora di conoscerlo, dialogare con lui di calcio e di inserirlo nei meccanismi offensivi di una squadra che comincerà a costruire a Dimaro Folgarida. Lo farà senza il suo leader tecnico, il riferimento della trequarti che Conte vorrà avvicinare ancora di più alla porta per sfruttare le sue qualità. Conte dunque lavorerà alla costruzione di una squadra che sappia valorizzare le qualità tecniche del georgiano. Kvara potrà svariare dal centrocampo in su. Non sarà mai solo un esterno o un trequartista. Seguirà i movimenti della squadra e giocherà a supporto della prima punta, da raccordo tra i reparti. Conte si aspetta da lui sia tanto lavoro in fase difensiva ma anche concretezza in zona gol.