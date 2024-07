Bellinazzo, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri. Queste le sue parole: “Dopo lo scudetto l’assenza di Kim non è mai stata colmata. Il Napoli sta cambiando anche il proprio approccio al mercato: non si acquistano solo giovani, ma anche giocatori più esperti a parametro zero. In questo modo si risparmia sul cartellino anche se si riconosce un ingaggio e commissioni maggiori”.