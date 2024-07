As – Artem Dovbyk ha sciolto le riserve: l’attaccante ucraino cercato dal Napoli rimarrà al Girona

Si chiude la telenovela Artem Dovbyk, con l’attaccante dell’Ucraina e del Girona che ha deciso quale sarà il suo futuro nella prossima stagione. Per la punta si parlava anche di Napoli, ma come scritto dal giornale spagnolo As, alla fine ha deciso di rimanere ancora con la maglia biancorossa. Vuole giocare la Champions conquistato in modo storico nel corso di questa stagione, e lo ha comunicato ai suoi agenti. Nonostante fosse stato cercato insistentemente dall’Atletico Madrid, che per lui aveva fatto un’offerta al Girona, che l’ha ritenuta insufficiente, e ha quindi deciso di tenerlo.