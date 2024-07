Di Lorenzo, conferenza stampa annullata. Pedullà: “Nuovi problemi hanno complicato la situazione”

Attraverso il proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha riportato importanti novità sulla situazione di Giovanni Di Lorenzo e il Napoli.

Ecco le sue parole: “L’annunciata conferenza stampa del suo procuratore, prevista per martedì, non ci sarà. Quindi non ci saranno comunicazioni ufficiali sul futuro di Giovanni Di Lorenzo, dopo quanto dichiarato da Conte nei giorni scorsi. Evidentemente nelle ultime ore sono emersi nuovi problemi che hanno complicato la situazione, malgrado il Napoli abbia più volte dichiarato di ritenere Di Lorenzo assolutamente centrale nel progetto. Ma è evidente che siano sorti intoppi, vedremo la natura, che hanno portato a cancellare la conferenza fissata per martedì prossimo”.