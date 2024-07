Conte-Napoli: 5 motivi per cui è la scelta migliore per entrambi

Nel panorama calcistico attuale, dove le sorprese sono all’ordine del giorno e le certezze sembrano essere un lontano ricordo, la scelta di Antonio Conte di accettare la guida tecnica del Napoli ha destato non poco stupore. Un matrimonio tra il tecnico pugliese e la società partenopea, che per molti era impensabile e che aveva tutte le carte in regola per essere catalogato come un’utopia, è invece diventato realtà.

Siamo sinceri, solo qualche mese fa, quando già cominciavano a circolare voci sul futuro del leccese, neanche la schedina perfetta avrebbe potuto pronosticare una destinazione del genere.

Oggi, invece, ci troviamo a riflettere su una realtà che vede Conte e il Napoli uniti da un progetto comune, da un’intesa che potrebbe rivelarsi più che proficua per entrambi. Ma quali sono i motivi che rendono questa scelta non solo plausibile ma potenzialmente ideale? Cerchiamo di analizzarli insieme.

La ricerca di nuovi stimoli

Come ben sappiamo Antonio conte non è mai stato un comodista. Ha alle spalle una carriera costellata di scelte fatte con coraggio e di cambiamenti che spesso hanno portato successi impensabili. Il Napoli per lui rappresenta sicuramente una nuova sfida, un terreno mai esplorato dove può ancora una volta mettere alla prova le sue capacità nel risollevare una squadra da situazioni difficili.

La compatibilità tattica

Molti giocatori chiave del Napoli presentano le caratteristiche adatte al tipo di gioco che Conte favorisce, tanta intensità, disciplina e una struttura tattica ben definita. Probabilmente vedremo la tanto stimata difesa a tre, il dubbio rimane se deciderà di giocare con un 3-4-3 con Kvara e Politano larghi, o il 3-5-2 che concede sicuramente più libertà al giocatore georgiano.

La necessità di rilancio

L’ultimo anno per la squadra partenopea è stata una stagione a dir poco disastrosa. Il Napoli ha quindi la necessità di doversi riscattare e di tornare nel minor tempo possibile, ad essere un club temuto e rispettato sia in Italia che in Europa. Conte, con il suo spirito e la sua grinta, potrebbe rivelarsi il catalizzatore perfetto per un simile rilancio.

L’esperienza internazionale

Il curriculum del tecnico pugliese parla chiaro e si tratta di un allenatore che ha raggiunto tanti obiettivi in Italia quanto all’estero. Porta quindi con sé un bagaglio di esperienza che per una società come il Napoli potrebbe rivelarsi fondamentale nelle competizioni europee, dove negli ultimi anni ha spesso mostrato qualche lacuna.

La gestione del gruppo

Infine, quello che probabilmente è mancato dall’addio di Spalletti, è la gestione dello spogliatoio e dell’ambiente. Antonio Conte ha dalla sua parte una capacità considerevole su questo aspetto, che spesso viene sottovalutato, ma che invece risulta cruciale per la costruzione di una squadra vincente. Sebbene a inizio anno nessuno avrebbe scommesso su questa destinazione per Conte, ora possiamo pensare che la scelta del Napoli e del tecnico di Lecce potrebbe rivelarsi una mossa astuta, un passo verso un futuro di successi condivisi. Il cammino sarà sicuramente costellato di difficoltà, ma le premesse per un sodalizio vincente ci sono tutte. E chissà che alla fine della stagione, non si debba ricredere anche quel tifoso più scettico che oggi ancora fatica a credere a questa nuova e interessante realtà.