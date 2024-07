Secondo quanto riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio sul suo profilo Instagram, Buongiorno è a cena col suo agente Giuseppe Riso, per decidere il futuro del difensore. La volontà del calciatore sarà decisiva: accettare il Napoli o attendere l’Inter, che deve prima cedere qualcuno per poi proporre un’offerta per Buongiorno. Di seguito il video.