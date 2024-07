TuttoSport – la Roma insiste su Chiesa, pressing di De Rossi sul giocatore

La Roma è determinata a ottenere l’attaccante classe 1997 Federico Chiesa. Secondo l’edizione odierna di TuttoSport, la Juventus non intende prolungare eccessivamente la trattativa per il rinnovo del contratto di Chiesa, in scadenza il 30 giugno 2025, ed è disposta a cedere il giocatore cresciuto nella Fiorentina di fronte a un’offerta di 25-30 milioni di euro. L’allenatore giallorosso, Daniele De Rossi, sta personalmente cercando di convincere Chiesa a trasferirsi nella Capitale, un’opera di persuasione che potrebbe presto dare i suoi frutti.