Sky – il Milan su Morata, i rossoneri mollano Lukaku

Alvaro Morata è il nuovo obiettivo del Milan per rinforzare l’attacco. A causa delle difficoltà nel trovare un accordo per Joshua Zirkzee, dovute alle alte commissioni richieste dal suo agente Kia Joorabchian, e delle esose richieste del Chelsea per Romelu Lukaku, il club rossonero sta valutando altre opzioni per il reparto avanzato, tra cui il capitano della Spagna e centravanti dell’Atletico Madrid. Morata percepisce un ingaggio elevato, ma ha una clausola risolutoria di tredici milioni di euro che rende l’affare fattibile. Il Milan e il giocatore stanno riflettendo sulla possibilità, nonostante Morata abbia recentemente pubblicato un post sui social in cui afferma di voler rimanere all’Atletico. In realtà, secondo Sky, Morata intendeva esprimere il suo rifiuto a un possibile trasferimento in Arabia Saudita. Di seguito il post.