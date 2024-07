Repubblica – Trovato l’accordo verbale tra Napoli e Torino per Buongiorno, si limano gli ultimi dettagli tra le parti

Come riportato sull’edizione online di Repubblica è stato trovato l’accordo verbale tra Napoli e Torino per Alessandro Buongiorno e per portarlo in magli azzurra. L’offerta accettata dal presidente granata Urbano Cairo 35 milioni più 5 di bonus. Ci saranno poi nei prossimi giorni nuovi colloqui tra i club per andare a limare alcuni dettagli della trattativa. La società azzurra parlerà con l’agente del calciatore per discutere dei diritti d’immagine e di una possibile clausola sul contratto. Conte aspetta di ricevere il difensore che tanto aveva richiesto nel corso degli incontri con Manna e De Laurentiis.