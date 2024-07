Radio Kiss Kiss – il Napoli ha provato ad inserire due contropartite per Buongiorno

Alessandro Buongiorno è ormai molto vicino al Napoli. L’operazione sta procedendo rapidamente e siamo ai dettagli finali, sia per quanto riguarda la trattativa con il Torino che per quella con il giocatore e il suo entourage, anche se c’è ancora qualche dettaglio da definire. Emergere un retroscena interessante: secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il club azzurro ha tentato di inserire alcune contropartite tecniche per ridurre la cifra richiesta dal Torino, prima proponendo Leo Ostigard e poi Giovanni Simeone. Tuttavia, sembra che l’affare si chiuderà senza l’inclusione di altri giocatori.