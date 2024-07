Giancarlo Padovan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare di Osimhen e del suo mercato. Ecco cosa ne pensa:

“Osimhen è diventato un problema ed è un paradosso, andava venduto l’anno scorso. Quando ti offrono 100 milioni bisogna cedere. Il problema è che ora a quella cifra non lo vuole nessuno, però per fortuna esiste il mercato dell’Arabia Saudita e lì si può trovare soddisfazione. Non meritava questa fine”.