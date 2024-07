Malfitano: “Impazzisco per Conte, farà benissimo. Sull’attacco…”

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Zero per parlare di Conte e del Napoli. Ecco cosa ne pensa:

“Conte? Mi piace la grande determinazione e la fame che ha, nonostante abbia vinto tanto. E’ un uomo che non si accontenta mai. “Amma fatica” è il punto di partenza per il rilancio del Napoli, una stagione come quella vissuta, credo sia inimmaginabile per il futuro. Il Napoli ha delle qualità che Conte può valorizzare. Conte è un valore aggiunto, ho apprezzato che De Laurentiis abbia ceduto tutto quello che riguarda la parte tecnica. E’ stata una mossa intelligente. Attacco? Io sono un ammiratore di Lukaku, l’avrei già preso in passato. Se vuoi calciatori importanti, devi pagarli e non è un caso anche che Kvara pretendi un trattamento economico importante. Lukaku lo prenderei su tutti, si adatta a Conte e al suo gioco, negli spazi e nella profondità. E’ forte fisicamente e può garantire una certa fisicità in area. Avrei tenuto Osimhen, ma ormai è un rapporto logorato. Poi c’è questo aspetto economico importante, ma credo andrà via con una cifra inferiore alla clausola”.