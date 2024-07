KKN – Lukaku vuole solo il Napoli. Ecco come potrebbe sbloccarsi la trattativa

Romelu Lukaku vuole solo il Napoli. L’attaccante belga, di proprietà del Chelsea, ha rifiutato delle offerte dall’Arabia Saudita perché vuole giocare all’ombra del Vesuvio. In particolare, sogna di tornare sotto la guida di Antonio Conte, tecnico con cui ai tempi dell’Inter ha disputato le sue stagioni migliori. In caso dovessero nascere le condizioni giuste per chiudere l’affare, questo andrebbe tranquillamente in porto. La formula prediletta potrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo rivela il giornalista Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.