KKN – Buongiorno, si lavora agli ultimi dettagli. Il Napoli ha provato ad inserire delle contropartite, la risposta del Torino

Valter De Maggio, giornalista, ha parlato a proposito della trattativa per il difensore del Torino Alessandro Buongiorno nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Stando a quanto riportato, l’affare è in dirittura d’arrivo e si sta lavorando agli ultimi dettagli. In particolare, in questi momenti si sta discutendo per definire il trasferimento. La dirigenza partenopea, ha provato ad inserire delle contropartite al tentativo di poter ridurre il prezzo del cartellino come Leo Skiri Ostigard e Giovanni Simeone, ma non se n’è fatto più nulla. Si è parlato anche di un interessamento del Torino per dei giovani giovane del Napoli, in quella che sarebbe un’operazione slegata (su richiesta del Napoli), poi si è concluso per 35 milioni più bonus. L’idea della società torinista è quella di prendere un giovane a titolo definitivo, mentre i partenopei vorrebbero cedere solo in prestito.